Sampdoria, il nuovo Mugnaini inaugurato entro un mese? Le visite a pagamento e gli allenamenti...

Finalmente, dopo anni, sembra in dirittura d'arrivo la conclusione dei lavori al Mugnaini, storico centro sportivo della Sampdoria ormai da anni vero e proprio cantiere a cielo aperto. Ieri Manfredi si è esposto in merito: "Abbiamo accelerato pesantemente sul centro sportivo, che significa bonificato, pagato a chi costruisce... a chi ci vende i mobili... Auspicabilmente entro la fine del campionato siamo dentro". Parole importanti, che fissano un obiettivo.



La sensazione è che entro un mese la nuova palazzina potrebbe essere inaugurata. In settimana sono attese le macchine e le attrezzature della palestra, mentre il resto della struttura è in ordine: la cucina secondo Il Secolo XIX risulta praticamente installata, mancherebbero solo alcuni arredi da ufficio, della sala ristorante e degli spogliatoi. comunque già ordinati. Il centro sportivo ha avuto costi da Serie A: va ricordato che, per pagare questa operazione, insieme a quella della palazzina dell'Academy, l'ex presidente Ferrero aveva acceso a febbraio 2018 con l'Istituto per il Credito Sportivo un mutuo fondiario di 4,6 milioni, il 60% del costo complessivo. La durata, inizialmente di 20 anni, dovrebbe essere stata ridiscussa durante la composizione della crisi.



La storia di questi lavori al centro sportivo di Bogliasco è lunga e travagliata. Il progetto iniziale, presentato nel marzo 2016, non ha mai visto la luce a causa dei numerosi stop, alcuni legati alle vicende giudiziarie del Viperetta, altri per cause indipendenti, tipo il concordato fallimentare della ditta Pessina del 2019 o il Covid. Adesso, c'è pure una possibilità suggestiva sul tavolo. Manfredi ieri ha sottolineato come, "seppur con una minima accessibilità, qualche tifoso potrà entrare e venire alla palazzina, dove c'è un terrazzo gestibile seppur con una minima affluenza". Si potrebbe valutare la possibilità di iniziative di marketing, ad esempio visite a pagamento sulla falsariga dei 'walk about' allo stadio. Non verrà invece terminate la Tribunetta del campo inferiore, e resterà il divieto di assistere agli allenamenti.