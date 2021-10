La vicenda, abbastanza clamorosa, del licenziamento di Carlo Osti dalla Sampdoria è destinata a proseguire probabilmente ancora a lungo. L'ormai ex direttore generale blucerchiato, dopo essere stato sollevato dall'incarico da Massimo Ferrero, ha dato mandato al suo legale, l'avvocato Mattia Grassani, di adire a vie legali per sciogliere la vicenda e difendere il dirigente.



Ricordiamo che nel comunicato diramato dai blucerchiati, successivo alle ferie forzate a cui era stato obbligato il direttore, si parlava di 'sospensione cautelare' per il '​venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro'. Il legale di Osti però ha rilasciato una breve dichiarazione all'Ansa in merito alla vicenda: "C​arlo Osti è sereno e tranquillo" ha detto Grassani "Consapevole di aver sempre lavorato al meglio con assoluto impegno come ha fatto durante i nove anni e mezzo di militanza nella Sampdoria".