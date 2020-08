La storia tra Karol Linetty e la Sampdoria è ormai arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista polacco lascerà il club blucerchiato, e i rumors raccontano di un approdo ormai sempre più probabile al Torino di Giampaolo. Al momento balla ancora parecchia distanza tra la domanda blucerchiata di 12 milioni compresi i bonus e l'offerta granata, arrivata ad una cifra compresa tra i 7 e gli 8, ma ci sarebbe già l'assenso del giocatore. Probabilmente l'intesa arriverà attorno ad un importo di 10 milioni, pochi per Linetty ma andava considerato il rischio di perdere a zero il giocatore a gennaio.



L'intesa per il rinnovo contrattuale infatti non è arrivata, secondo Il Secolo XIX a causa delle richieste del procuratore di Linetty. Il manager del polacco infatti avrebbe chiesto al Doria un ingaggio da 1,8 milioni a stagione, ossia la cifra attualmente corrisposta a Ranieri, e la dirigenza avrebbe considerato irricevibile la proposta dell'agente, che avrebbe fatto di Linetty il più pagato tra i doriani.