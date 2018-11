Tegola per la Sampdoria, che perde Karol Linetty in vista del derby. Il centrocampista blucerchiato, ammonito al 18' minuto del primo tempo del match con la Roma, era diffidato e per questo motivo salterà alla ripresa la sfida che a Genova vale una stagione, la stracittadina con il Genoa.



Tra le fila doriane c'è anche Praet a rischio. Giampaolo, a precisa domanda, aveva risposto in maniera piuttosto netta: "No, non voglio pensarci. Ho giocatori contati a centrocampo. Con la Roma dovrò cambiare qualche interprete ma perchè non sta bene. Il derby lo giocheremo fra 15 giorni". E di sicuro mancherà Linetty.