Lo scorso marzo, durante Sampdoria-Atalanta, era andata in scena una vicenda non propriamente felice tra il segretario generale della Sampdoria Massimo Ienca e l'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini. La vicenda è nota: il tecnico nerazzurro, espulso dopo un rigore concesso ai blucerchiati, nell'abbandonare il terreno di gioco spinse il dirigente blucerchiato nel tunnel, facendolo finire a terra e giustificandosi accusando Ienca di essere un provocatore e di aver cercato in questo modo di recuperare 'un po' di sampdorianeità'.



Il procedimento, ricostruito grazie ad un filmato amatoriale, è ancora in corso dal momento che la versione di Gasperini non risulta aderente a quanto mostrato dal video. Ienca infatti non sembra avere atteggiamento provocatorio, e si trovava in una zona dove la sua presenza era consentita. Nel frattempo però sono cadute le accuse di diffamazione di Ienca nei confronti di Gasperini: "Non obbligatoriamente una frase non vera può essere vista come diffamatoria. Quelle di Gasperini - ha stabilito il giudice - furono affermazione per giustificarsi".