Con l'insediamento di Sinisa Mihajlovic allo Sporting Lisbona, il club portoghese ha iniziato a guardare con attenzione al mercato italiano per consegnare al nuovo mister alcuni rinforzi. L'allenatore serbo è andato a pescare il primo colpo proprio a Genova, acquistando Viviano dalla Sampdoria, ma il portiere non è l'unico giocatore doriano che interessa ai biancoverdi. Lo Sporting infatti avrebbe messo gli occhi anche su Duvan Zapata.



Secondo Sampnews24.com il centravanti colombiano avrebbe convinto Mihajlovic dopo la sua stagione alla Samp, anche se l'ex tecnico del Torino non ha mai allenato l'attaccante. La pista Zapata però non pare molto semplice da seguire per lo Sporting. Innanzitutto, l'ex Napoli e Udinese non sembra avere particolare fretta di lasciare la Samp, anche perchè il calciatore si è ambientato molto bene a Genova e alla Samp. Bisogna poi tenere conto anche della valutazione che fanno dalle parti di Corte Lambruschini per il giocatore. La Samp per Zapata chiede almeno 20-25 milioni di euro, una cifra che attualmente lo Sporting non sembra poter mettere sul piatto.