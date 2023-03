L'iconico 'Baciccia' su scudo blucerchiato, inconfondibile simbolo dell'U.C., in realtà è in... affitto. La vicenda, a Genova, è nota. Dal 28 luglio 2011 il marchio è di proprietà di una banca, Intesa San Paolo, che lo aveva ricevuto da Sampdoria Holding, la controllante a suo tempo dei Garrone, in cambio di una linea di credito da, nota come "lease back". Con quell'operazione era stato previsto un piano di rate per rientrare del prestito complessivamente di 34.763.398 euro, con scadenza, grazie ad una moratoria biennale concessa da Intesa San Paolo in periodo Covid, il 30 agosto del 2025. Residuo da versare:Nel frattempo, la società ha cambiato padrone, da Garrone a Ferrero, anche se la famiglia Garrone/Mondini ha mantenuto lee la vicenda del marchio è l'ultima in piedi a legare i due soggetti. Comunque, una volta finito il rimborso, il marchio tornerà nella(ex Sampdoria Holding appunto, a cui Ferrero ha cambiato nome) il cui socio unico attualmente è il trust. Negli scorsi anni oltretutto la Sampdoria versava nella holding della famiglia Ferrero, per poter usare il marchio,, canone ridotto a 2 milioni post covid. La Ssh a sua volta rimborsava Intesa San Paolo. L'accordo tra Sampdoria e SSH prevedeva inoltre che la Samp potesse continuare ad usare il marchio anche dopo il lease back, e anzi avrebbe potuto tornare proprietaria del suo marchio versando a Ssh 2,5 milioni entro i sei mesi precedenti la scadenza del contratto, febbraio 2025.Qui si apre un'altra partita perché un potenziale compratore dovrà mettere in conto anchea meno che non ne voglia fare a meno (poco plausibile). La differenza, a questo punto, è sulle diverse modalità di acquisto: chi vorrebbe arrivare alla Sampdoria passando dalla Ssh (ricapitalizzazione con bond o acquisto mediante versamento dei soldi richiesti dal trust) si farà carico tra i debiti anche di quell con Intesa San Paolo. Chi invece vorrebbe rilevare esclusivamente la Sampdoria (vedi Barnaba) dovrà. Tutto ciò ammesso che, scrive Il Secolo XIX, venga rispettata la rateizzazione.