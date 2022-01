Ieri pomeriggio la Sampdoria ha ufficializzato l'approdo in blucerchiato di Andrea Conti dal Milan. Il giocatore dovrebbe dare il cambio, almeno in teoria, a Bereszynski sulla fascia destra, nel ruolo che fu di Depaoli, passato da poco al Verona. Come noto, la Sampdoria ha grossi problemi i liquidità ed economici, per questo motivo l'acquisto di Conti rappresenta uno 'strano caso' in seno alla società blucerchiata.



Il Doria infatti può operare manovre soltanto a brevissimo termine. Oggi tra l'altro Romei incontrerà Panconi e Bosco proprio per discutere insieme al collegio sindacale le eventuali possibilità di movimenti e operazioni in entrata, ma la linea guida è quella di lavorare soltanto con impegni brevi, entro giugno, e senza spese. L'acquisto di Conti è in evidente controtendenza.



Tra ingaggio, commissioni ai procuratori e spese annesse, l'ex Milan costerà alla Sampdoria di più rispetto al giocatore che è andato a sostituire, ossia Depaoli passato al Verona. La valutazione, ovviamente, è valida soltanto in relazione all'ex Chievo. Se Conti infatti dovesse essere, nei piani societari, la riserva di Bereszynski in vista di un eventuale trasferimento del polacco, i conti sarebbero molto differenti.