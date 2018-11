Qualche derby Attilio

lo ha giocato, e vinto. E qualche soddisfazione con la maglia della

l' indimenticato

esterno dello scudetto blucerchiato se l'è tolta. Oggi Lombardo segue sempre il

Doria

, e soffre a modo suo durante il match contro il Genoa: "Le sensazioni sono diverse. Lo vivo con grande emotività, ma non con le stesse sensazioni del giocatore.

dopo tanti anni, da tifoso. Stavolta vado in tribuna, in altri casi sono stato anche nella Sud. Mi incuriosisce l'atmosfera, perché poi al di là del risultato si parla di quello" ha detto a

"Partivamo

dall'Astor

di Nervi, il viaggio in pullman non era proprio breve. Ero attratto dai balconi delle case, quasi tutti avevano esposto una bandiera blucerchiata o una Rossoblu. Ma una volta passate sotto il tunnel di

Brignole

, si entrava in '

Da una parte entusiasmo incitamenti, dall'altra insulti. La

discesina

per arrivare agli spogliatoi era poi proprio l'apoteosi".

Lombardo ha un ricordo particolare in merito al derby: "Io ho segnato sotto la Nord, goduria piena. In quella

Samp

, comunque, i gol non li dovevo fare io... E se andate a vedere gli stessi Vialli e Mancini non ne hanno segnato molti nei derby.

la sentiva in modo particolare, non perché odiasse il Genoa, ma perché sentiva di essere nato con la

sulla pelle". Ancora oggi, tutti si ricordano di Lombardo: "Mi fermano, mi dicono, caspita quando c'eri tu... 'Non abbiamo visto altri come te, perché non giochi 20 minuti'.

Ma non si può. Ci sono leggi fisiologiche contro le quali nessun allenamento può competere". Peccato.

