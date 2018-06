Nonostante la probabile perdita di Pecini, la Sampdoria è pronta a piazzare il primo colpo di prospettiva in vista del mercato estivo. Il sogno blucerchiato ha il nome di Lovro Majer, considerato uno dei più promettenti talenti croati della sua generazione. Classe 1998, trequartista, il 'nuovo Modric' era molto ricercato e corteggiato. La Lokomotiva Zagabria spingeva per cederlo alla potente e quotata Dinamo Zagabria, anche perché una sorta di patto tra i due club prevede che i migliori giovani croati debbano necessariamente transitare dalla squadra di Mamic, influente numero uno della Dinamo.



Majer però era deciso a provare l'esperienza in Italia, e ha spinto per la Samp. Corte Lambruschini nel frattempo ha alzato la sua offerta proponendo alla Lokomotiva 6 milioni più 2 di bonus. È una cifra molto importante, che dovrebbe aver convinto la squadra proprietaria del cartellino. Nel frattempo secondo Sampnews24.com Majer, accompagnato dalla madre e dai suoi agenti, oggi sarebbe in Italia. L'obiettivo è quello di mettere per iscritto gli accordi contrattuali con il Doria, così da chiedere la cessione alla Lokomotiva.