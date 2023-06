La Sampdoria è alla ricerca di una punta di peso. Al club blucerchiato piaceva molto Lucca, dell'Ajax, ma il centravanti pare essere molto vicino all'Udinese. Per questo motivo, il tecnico starebbe pensando anche ad alcuni profili alternativi, magari pescando nella sua esperienza turca.



Al Fatih ad esempio con Piro ha fatto molto bene Mbaye Diagne, attaccante senegalese transitato dalla Juventus classe 1991. Il giocatore è cresciuto in Italia, ha segnato 23 gol e si svincolerà. Pare però essere entrato nel mirino dei club arabi. Più facile quindi arrivare a Borini, anche lui in scadenza, anche lui classe '91 e anche lui autore di 20 gol in stagione.