In questa sessione di mercato potrebbe concretizzarsi il ritorno a casa di Nicola Murru, terzino sinistro cresciuto nel Cagliari e poi transitato da Genova, sponda Sampdoria, e Torino. La società rossoblù e quella blucerchiata, infatti, stanno ragionando ad alcune operazioni coordinate. I sardi vorrebbero Valerio Verre (più difficile) o proprio Murru, e sarebbero pronti a mettere sul piatto una contropartita gradita a Corte Lambruschini.



I nomi che circolano, sostanzialmente, sono due. Si tratta di giocatori in grado di sistemarsi sulle corsie esterne come Charalampos ​Lykogiannis o Martin Caceres, rispettivamente classe 1993 e 1987. Il Doria ragiona sulle eventuali contropartite per Murru, conscia di aver speso a suo tempo 7 milioni per prelevare il giocatore proprio dal Cagliari. Inoltre, gli isolani vantavano una percentuale del 25% del ricavato della prossima vendita. Cederlo al club di Assemini permetterebbe alla Samp di accordarsi su questo aspetto.