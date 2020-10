La spinosa situazione di Gaston Ramirez sarà una delle trattative calde in questa chiusura di mercato per la Sampdoria. Il trequartista uruguaiano è corteggiato dal suo ex allenatore Marco Giampaolo, che vorrebbe portarlo al Torino. L'attuale tecnico blucerchiato Claudio Ranieri si è speso in lodi per il giocatore, che però sembra destinato a lasciare Genova.



Le indiscrezioni provenienti da Torino però raccontano di una mancata intesa tra la società granata e l'agente del giocatore, Bentancur. La squadra di Cairo può offrire un contratto da 2 milioni netti a stagione per tre o quattro anni, mentre l'ex Bologna chiede un quadriennale da 2,5 milioni. La distanza non è abissale, ma le parti devono ancora trattare per trovare l'intesa anche perché Ramirez, da febbraio, sarà libero di firmare con qualunque squadra.



In serata proprio il procuratore Bentancur è atteso a Milano, per provare a risolvere la situazione e trovare la quadra definitiva.