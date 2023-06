E' iniziata per la Sampdoria l'era Manfredi e Radrizzani a Genova. Oggi pomeriggio, in sede a Corte Lambruschini è arrivato proprio Manfredi, accompagnato dall'avvocato Francesco De Gennaro e dal consigliere Bosco. Manfredi, che all'ingresso non ha voluto rispondere a domande, aveva il compito di incontrare i vari dipendenti blucerchiati in scadenza di contratto. C'è attesa anche per Radrizzani: dovrebbe arrivare a Genova nelle prossime ore, nel frattempo l'ex patron del Leeds stava definendo il contratto di Andrea Pirlo.



Il nuovo allenatore dovrebbe arrivare a Genova domani per la presentazione ufficiale, forse insieme a Radrizzani, e potrebbe essere annunciato nella cornice dell'Ocean Race, in occasione del Grand Finale della regata. Pirlo verrà accompagnato proprio da Manfredi e da Radrizzani.