Smaltita la delusione per i playoff conclusi, laha affidato al suo presidente Matteoalcune riflessioni sulla stagione appena conclusa e sul futuro: "Ci credevamo. E tutti quanti, insieme, abbiamo spinto per proseguire nel nostro sogno. È stata chiaramente unaper noi, ma voglio innanzitutto ringraziare i nostri straordinari tifosi per il loro sostegno incondizionato nell’arco di questa stagione. È stato un autentico peccato non averli tutti al nostro fianco anche a Palermo" ha scritto in una lettera pubblicata sul sito ufficiale blucerchiato il numero uno doriano. "Vorrei poi ringraziare la squadra, il mister e tutto lo staff per l’impegno profuso in ogni singolo momento".

"Quest’anno è stato caratterizzato da numerose vicissitudini, inclusi ila scorsa estate quando si era realmente sull’orlo del baratro" prosegue Manfredi. "Nonostante queste difficoltà, la Sampdoria ha dimostrato grande resilienza e determinazione. Il nostro progetto non cambia: l’obiettivo rimane quello di riportare questa gloriosa società dove merita. Ieri la nostra stagione sportiva si è chiusa, ma già da oggi si riparte con ancora maggiore convinzione. E voglio rassicurare fin d’ora tutti i sampdoriani:La Sampdoria ha un passato di grande prestigio e un futuro che intendiamo onorare e costruire con impegno e passione".

Il primo step per Manfredi, assieme ai suoi collaboratori Maheta Molango e Alessandro Messina, sarà quello di definire tutte le aree. Il primo step però sarà quello di superare il 28 maggio, quando ci sarà l'udienza per chiudere ilcon Ferrero togliendo al Viperetta il restante 21,86% di azioni. In questi giorni, le parti avrebbero compiuto dei passi avanti in merito, e le sensazioni dell'ambiente sarebbero positive. L'accordo come noto sarebbe dovuto arrivare già ad aprile, ma l'udienza era stata rinviata. Poi si inizierà a lavorare: l'area medica, dove tutti sono in scadenza di contratto, sarà rifondata dai dottori ai fisioterapisti. Secondo Il Secolo XIX inoltre andrà delineata anche la posizione di Giovanni Invernizzi come responsabile dell’Academy e i ruoli di Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini.

Inoltre, sarebbe ormai molto vicino