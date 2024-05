Sampdoria, Manfredi ieri a pranzo con potenziali investitori

Laè impegnata sul campo alla ricerca del passaggio del turno nei playoff, con il sogno Serie A sempre nel cassetto, e parallelamente il club insegue anche l'obiettivo di individuare eventuali ulteriori finanziatori per affiancare Matteoalla guida della squadra genovese. Il presidente blucerchiato può già contare sull'aiuto di alcuni soci di Singapore, ma l'imprenditore ha sempre ribadito che l'interesse attorno alla Samp è forte e sempre acceso, lasciando anche trapelare come la presenza di Ferrero sia al momento un freno per potenziali ingressi di capitali. In quest'ottica, gli accordi tombali che dovrebbero essere sottoscritti a fine maggio si rivelerebbero cruciali per sbloccare la situazione.

Nel farttempo Manfredi però porta avanti contatti e iniziative. Ieri, scrive Il Secolo XIX, il patron doriano è statoa Bogliasco. Con lui c'erano anche il direttore marketing e commerciale Luca Donati, e pure un paio di ospiti, accreditati comeper la Samp. Il gruppetto ha mangiato insieme, poi si è recato a Bogliasco, per visitare il centro sportivo. Con Manfredi, gli ospiti hanno visto la nuova palazzina degli spogliatoi, quasi ultimata e ormai pronta per funzionare a pieno regime.Manfredi come al solito resterà vicino alla squadra anche nei prossimi giorni. Dopodomani il, per sostenere Pirlo e giocatori in vista della delicatissima partita con i rosanero. Il Barbera sarà praticamente sold out: già nel primo giorno della vendità libera, ieri, sono stati venduti 12.000 biglietti, per un totale complessivo di quasi 26mila tagliandi. Considerando i tre giorni ancora a disposizione, le presenze potrebbero superare il record stagionale di 31.211.