Sampdoria, migliora Darboe: può farcela con il Palermo. In dubbio Muru

La settimana più importante dell'anno, per la, è iniziata e il club blucerchiato prepara la trasferta di, gara secca valida per i playoff di Serie B, sperando di poter recuperare tutti o quasi gli effettivi a disposizione di mister Pirlo. I fari sono puntati in particolare su Ebraima Darboe, che ha rimediato un forte pestone nella gara con il Catanzaro. Domenicanon si era allenato, la sua presenza per venerdì sembrava in forte dubbio, ma le sensazioni arrivate ieri dal Mugnaini sono state abbastanza rassicuranti.Darboe infatti sta molto meglio, potrebbe quindi anche, magari pure dal primo minuto dal momento che nel nuovo modulo di Andrea Pirlo l'ex Roma pare ormai aver soppiantato in pianta stabile Pajtim Kasami. I prossimi allenamenti saranno cruciali per capire le sue condizioni. Sta meglio anche Girelli, febbricitante e rientrato in gruppo ieri.

Il punto interrogativo resta su Nicola, che ha saltato le ultime due giornate per un affaticamento muscolare. L'infortunio sta condizionando l'esterno sardo, che resta quindi in forte dubbio anche per Palermo. Le condizioni del capitano blucerchiato stanno migliorando, il Doria spera di recuperarlo, anche solo per la panchina, ma si potrà capire qualcosa di più soltanto dagli allenamenti dei prossimi giorni.