Non c'è certezza sull'esito di questo campionato di Serie A, né sulla categoria in cui giocherà la Sampdoria nella prossima stagione, dal momento che i blucerchiati sono invischiati nel pieno della lotta salvezza. Nonostante ciò però la dirigenza doriana si starebbe già muovendo per mettere a segno i colpi del futuro, e in quest'ottica va letto l'interesse per Oleksandr Zubkov dello ​Shakhtar Donetsk.



Secondo l'Ansa la Samp avrebbe già messo le mani sul calciatore, seguito pure durante la sessione invernale di calciomercato. Da Corte Lambruschini avrebbero trovato un'intesa sulla base di 4,5 milioni di euro per l'attaccante, attualmente in prestito agli ungheresi del Ferencvaros dove ha totalizzato 9 reti e 8 assist tra campionato e Coppe. Zubkov, classe 1996, è legato allo Shakhtar da un contratto sino a giugno 2022.