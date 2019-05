I cinguettii di Enrico Mantovani hanno fatto letteralmente impazzire la metà blucerchiata di Genova. Tutti i tifosi della Sampdoria, in trepidante attesa di notizie, pendono dalle labbra - o meglio, dai social - dell'ex presidente, che già a marzo aveva scatenato un putiferio postando la data del 29 marzo. "Per quanto ci possa essere la percezione dell' 'oracolo' non è così. So certe cose, altre no" ha detto a Il Secolo XIX. "So che ci sono ottime ragioni per essere ottimisti. Ma è vero che da oracolo a fine marzo mi sono preso una tranvata in faccia. Ero convinto che in occasione del cda sarebbe stato comunicato qualcosa. Non è stato così".



Mantovani nega il coinvolgimento nella trattativa: "No, il futuro è tutto da vedersi. Quello che ho apprezzato è il silenzio di Vialli. Serietà. Non ci sono stati proclami, smentite... nessuno potrà mai contestargli di aver illuso la tifoseria. Sì, mi sento con Vialli, anche un po' più di prima. Però abbiamo parlato poco di questa trattativa".



L'ex presidente ha commentato anche il tweet di risposta a Preziosi: "E' stato percepito come un tweet anti-Genoa, non è vero. E' stata una reazione a un qualcosa che mi ha infastidito molto... quell'accusa esplicita del presidente Preziosi nei confronti della Samp dopo l'1-2 con l'Empoli. La società blucerchiata ha scelto il silenzio, io no. Se mi cerchi, mi trovi. O Preziosi porta le prove in procura - conclude - o è meglio che stia zitto".