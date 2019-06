Missione centrocampo, e il nome sul taccuino è di quelli importanti per quanto riguarda la Sampdoria. Il giocatore in questione è Ruslan Malinovskyi, classe 1993 di proprietà del Genk considerato un profilo di sicura affidabilità, pronto per la Serie A. Il Doria, dopo aver ricevuto la disponibilità a trattare da parte del centrocampista, martedì volerà in Belgio e incontrerà il club proprietario del cartellino. L'obiettivo, ovviamente, è quello di chiudere l'operazione.



La trattativa per il calciatore ucraino seguito anche dall'Atalanta partirà da una base di 10 milioni di euro, e bisognerà ovviamente scegliere anche il nodo legato alla formula. Secondo Sampnews24.com i blucerchiati proporranno un prestito con obbligo di riscatto, mentre il Genk vorrebbe lavorare su una cessione a titolo definitivo.