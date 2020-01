Il nome di Simon Kjaer è quello più caldo per la difesa della Sampdoria. Il centrale della nazionale danese, oggi in prestito all'Atalanta via Siviglia, pare destinato a lasciare Bergamo a gennaio, e la Sampdoria si sta muovendo per portarlo a Genova.



Secondo Sky Sport martedì sarebbe in programma un summit che coinvolgerebbe la dirigenza della Sampdoria e l'agente di Kjaer, con l'obiettivo di trovare l'accordo e raggiungere la fumata bianca, in modo da portare il calciatore in prestito a Genova sino al termine della stagione. Contestualmente sono drasticamente diminuite le possibilità di vedere alla Samp Ibanez, altro giocatore dell'Atalanta accostato al Doria.