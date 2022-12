Una delle piste più calde al momento in casaè quella che conduce ad una maxi operazione con l'tre i calciatori coinvolti, almeno quattro o cinque i nomi in ballo tra Francesco Caputo, Sam Lammers, Razvan Marin, Marko Pjaca e Liam Henderson. Ma andiamo con ordine.- L'avventura di Caputo in blucerchiato potrebbe essere giunta ai titoli di coda. La punta in questa stagione sta faticando, e per il gioco di Stankovic serve un calciatore con caratteristiche diverse. L'ex Sassuolo era seguito da parecchie squadre, in un primo momento la Samp avrebbe preferito monetizzare, ora sembrerebbe disponibile ad accettare anche uno, a patto che vengano coinvolti giocatori di suo gradimento. Per Caputo c'erano stati vari sondaggi, ma alla fine la società più avanti risulta essere l'Empoli, che può mettere sul piatto i cartellini di pedine apprezzate dalla Samp.- Il nome su cui Samp ed Empoli sono d'accordo è quello di Sam, punta olandese classe 1997 prestata ai toscani dall'Atalanta. Lammers è un vecchio pallino della Samp: i blucerchiati lo avevano seguito già alcuni anni fa, quando militava nel PSV, fronteggiando proprio la concorrenza bergamasca che alla fine l'aveva spuntata assicurandosi il suo cartellino per nove milioni. Ora Lammers potrebbe finalmente approdare a Genova, anche se la quadra andrebbe trovata ovviamenteproprietaria del ragazzo. Empoli e Doria hanno la fumata bianca sul nome di Lammers, mentre continuano a trattare sulla seconda contropartita per i blucerchiati.- L'Empoli inizialmente aveva tentato di inserire nell'operazione il nome di Marko, ma il croato non incontra il gradimento della Samp. In primis, perché i genovesi vogliono rinforzare anche il centrocampo, in seconda battuta perché Pjaca in estate ha rifiutato per ben due volte la destinazione ligure. Da Corte Lambruschini chiedono un altro tipo di giocatore, ad esempio, rumeno prestato dal Cagliari all'Empoli. Zanetti potrebbe lasciarlo partire, alla Samp interessa per rimpolpare il reparto mediano. A Stankovic piace anche Henderson, ma la sensazione è che l'Empoli preferirebbe lasciar partire Marin.