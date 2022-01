Il calciomercato della Sampdoria vive una situazione piuttosto complessa: da un lato ci sono le idee, numerose e per ogni reparto. I nomi sono quelli fatti sino ad oggi, Conti, Lykogiannis, Grifo, Pablo Mari, Aebischer, Man, Sepe. I profili per rinforzarsi in ogni reparto, sulla carta, la dirigenza li avrebbe anche individuati, però le idee devono scontrarsi con la realtà, e con gli ostacoli legati alla difficile situazione finanziaria del club.



Il principale freno alle trattative, secondo Il Secolo XIX, è la formula. La Sampdoria, infatti, non può impegnarsi oltre giugno. Per questo motivo Rincon è arrivato per sei mesi con la possibilità di ridiscutere l'accordo in estate, idem per quanto riguarda Conti. L'avvocato Antonio Romei e Alberto Bosco, insieme con il collegio sindacale, stanno studiando la situazione per individuare una via d'uscita da questa complessa situazione.



L'eventuale soluzione dipenderà dalle cessioni degli esuberi come Verre, Murru e Torregrossa ma anche, scrive il quotidiano, di uno, massimo due titolari. Gli indiziati con maggior mercato sono Thorsby, Colley, Bereszynski e Ekdal.