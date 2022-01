Il nuovo presidente della Sampdoria Marco Lanna ha già fatto la sua prima apparizione pubblica davanti ai tifosi blucerchiati, in occasione della partita con il Cagliari. Il nuovo numero uno di Corte Lambruschini, però, avrà anche una presentazione ufficiale, nella cornice di Marassi.



L'evento dovrebbe tenersi mercoledì, il 12 gennaio, tra le mura dell'impianto genovese. L'occasione potrebbe essere buona per rivedere in blucerchiato anche un'altra vecchia conoscenza del mondo Samp, il direttore sportivo Carlo Osti, ormai prossimo a tornare in sella alla società.