Alessandro Barnaba, con il fondo Merlyn Advisor, fa un passo indietro nel suo tentativo di scalata alla Sampdoria, portato avanti attraverso un’offerta di 30 milioni di euro come aumento di capitale, più altri 20 milioni per dare ossigeno alle casse del club e operare con una campagna di rafforzamento nella prossima sessione di mercato. Lo riporta l’edizione genovese de La Repubblica.



IL MOTIVO - Come spiegato dal quotidiano, dietro la ritirata ci sarebbe il mancato abbattimento dell’attuale capitale sociale (14 milioni) da parte del CdA. Barnaba avrebbe effettuato questa richiesta in più occasioni, ma senza questa mossa il fondo avrebbe deciso di chiamarsi fuori dalla trattativa. Almeno per ora.



NODO FERRERO - Senza l’abbattimento del capitale sociale, Merlyn Partners avrebbe avuto ancora come socio di minoranza Massimo Ferrero, mentre Barnaba punta a diventare azionista di maggioranza al 100%. Merlyn dunque si ritira, anche se è convinzione diffusa che possa trattarsi di una mossa strategica (Barnaba è infatti diventato pure un piccolo azionista e potrebbe essere a Genova il 5 gennaio). Adesso, la palla passa a Massimo Ferrero, che vuole chiudere l’operazione con Banca Sistema. Si tratta di un prestito convertibile di 35 milioni (due anni di durata), una somma necessaria per un aumento di capitale, ottenibile attraverso le azioni della società date in pegno, probabilmente l’intero pacchetto. Un movimento volto a dare vita economica al club. Almeno nelle intenzioni di Ferrero.