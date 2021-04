Quanto ha inciso, fisicamente, il costo dei tamponi in una società di calcio? E' una domanda curiosa, impossibile da immaginare soltanto fino ad un anno fa. Eppure, la questione Covid ha cambiato le priorità del mondo calcio, introducendo nuovi protocolli. Quello dei tamponi, ad esempio, è una delle novità più significative.



Il Secolo XIX ha quantificato quelli fatti dalla Sampdoria, una tra le squadre colpite per prime e in maniera più massiccia dalla pandemia (la positività di Gabbiadini risale al 12 marzo 2020). Stando al quotidiano, nell'ultimo anno i blucerchiati hanno ormai quasi toccato quota 7.000 tamponi, 6.000 nella stagione in corso tra molecolari (65% del totale) e rapidi, oltre ad un migliaio di sierologici. Di norma, il gruppo squadra fa un tampone a settimana, 48 ore prima della partita, ma in casi di emergenza il numero sale esponenzialmente. Il costo? Stando al quotidiano, si aggira attorno al mezzo milione di euro.