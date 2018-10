In questo momento, l'infermeria della Sampdoria è praticamente sgombra. Sono soltanto due i giocatori lungodegenti, alle prese con i rispettivi programmi di recupero. Uno è Riccardo Saponara, che però ha messo nel mirino la partita con il Sassuolo, l'altro è il capitano della formazione blucerchiata, Vasco Regini. Il centrale doriano si era infortunato il 21 luglio durante l'amichevole con la Feralpisalò. Gli esami avevano evidenziato un brutto problema, la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, che ha costretto il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico il 23 luglio a Villa Stuart. Da quel momento è iniziato un lungo iter riabilitativo che però sembra ormai giunto al termine.



Questa settimana, fa sapere La Gazzetta dello Sport, Regini lavorerà a Domodossola, nel centro recuperto degli infortuni del professor Borino, il riabilitatore della Sampdoria. Il programma studiato 'ad hoc' per il centrale italiano prevede piscina, palestra e anche bicicletta, in attesa del rientro. I tempi prevederebbero un ritorno in campo a gennaio, ma non bisognerebbe escludere un recupero anticipato di qualche settimana. La speranza della Samp è quella di riavere Regini già a fine novembre, o all'inizio di dicembre.