La Sampdoria, da ora sino a termine del campionato, sarà chiamata ad una rincorsa importante per mantenere la categoria. Il club blucerchiato dovrà recuperare lo svantaggio sulle altre, e durante la pausa per il Mondiale, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, non andrà in vacanza.



Prende corpo a Genova anche l'ipotesi di un mini ritiro, per mantenere i calciatori allenati e nel contempo aumentare il loro feeling con il nuovo mister, Stankovic. La sosta sarà utile anche per lavorare su schemi e automatismi. Addirittura, la Samp potrebbe lasciare l'Italia. Secondo Sampnews24.com starebbe prendendo corpo l'ipotesi di un mini ritiro in Turchia, attualmente la sede in pole rispetto alle altre. L'alternativa sarebbe la Spagna. Sia per la Turchia che per la Spagna, però, non sarebbe ancora stata definita la location precisa. In quel periodo mancheranno soltanto tre giocatori all'appello, impegnati al Mondiale: Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri.