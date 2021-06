Uno dei possibili sacrificati all’altare di bilancio della Sampdoria sembra essere Emil Audero. L’estremo difensore ha mercato, e può lasciare il club blucerchiato in estate, dal momento che Ferrero deve realizzare parecchie plusvalenze e l’ex Juventus è uno dei giocatori appetibili da società italiane e straniere, specialmente in seguito all’ottima stagione appena disputata.



Secondo Il Secolo XIX, la Sampdoria avrebbe già pure scelto il suo possibile sostituto. Si tratterebbe di un ex Doria, ossia Antonio Mirante. Il giocatore, 37 anni, è in uscita dalla Roma e sarebbero già stati effettuati alcuni sondaggi con i suoi agenti. Nel corso della settimana, inoltre, potrebbero essere previsti nuovi contatti.