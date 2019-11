La Sampdoria ha ancora un evidente problema in fase realizzativa. Per questo motivo i blucerchiati sono alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo, e la missione in vista di gennaio è già partita adesso. Parallelamente al lavoro di scouting della dirigenza, ci sono anche alcuni giocatori che si starebbero offrendo al Doria.



Secondo Il Secolo XIX a Ferrero sarebbero stati proposti ad esempio due giocatori, Facundo Ferreyra e Kostas Mitroglou. Quello di Ferrerya ad esempio è un profilo che piace da tempo alla Samp. L'ex Shakhtar era stato seguito anche la primavera scorsa, ma dopo aver lasciato l'Ucraina si era accasato al Benfica e ora all'Espanyol. In questa stagione però Ferreyra sta faticando: in Liga ha messo a segno soltanto una rete in 9 presenze, mentre sta andando decisamente meglio la sua esperienza in Europa League: tra preliminari e Coppa ha all'attivo 7 gettoni e 7 gol.



Mitroglou è invece finito al Psv Eindhoven, in prestito dal Marsiglia dopo trascorsi con numerose squadre tra Premier, Germania, Turchia, Portogallo e naturalmente Grecia. In Olanda il centravanti ha totalizzato due marcature tra Eredivisie e Europa League, troppo poche per un attaccante da oltre 170 reti in carriera.