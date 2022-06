L'operazione Sabiri, per la Sampdoria, è stata senza ombra di dubbio decisamente positiva e ha portato un grosso risultato in termine di spesa e rendimento. Per questo motivo, i blucerchiati vorrebbero ripercorrere le orme del trasferimento di gennaio, e sono tornati a guardare in casa Ascoli.



Secondo Il Secolo XIX da Corte Lambruschini avrebbero ripreso i contatti con i bianconeri per due giocatori di proprietà della squadra marchigiana. Si tratta di Dario Saric e Michele Collocolo. Il primo è un centrocampista centrale bosniaco classe 1997, seguito da tempo dai doriani. Collocolo, anche lui centrocampista, è italiano e più giovane: nato nel 1999, ha messo insieme 33 presenze, 3 reti e 3 assist in questo campionato.