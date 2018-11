La Sampdoria, nel valutare le caselle da rimpolpare a gennaio, si è soffermata anche sulla situazione dei terzini. Il club blucerchiato sa di avere poche alternative, dopo i titolari Beresyznksi e Murru: a destra c'è solo Jacopo Sala, che pure non sta convincendo e che potrebbe essere ceduto se dovessero arrivare offerte, mentre a sinistra Tavares è ancora un oggetto misterioso, e non è escluso un suo ritorno in Brasile a gennaio.



Per questo motivo la dirigenza di Corte Lambruschini avrebbe preso contatti con l'Empoli per Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe 1993. Il giocatore però viene valutato circa 6 milioni dal club toscano, è seguito con attenzione anche dalla Fiorentina e la dirigenza azzurra ha già fatto sapere di non volerlo cedere a gennaio.



Per questo motivo stando a Il Secolo XIX la Samp starebbe monitorando anche un altro calciatore: si tratterebbe di Joakim Maehle, esterno difensivo destro nato nel 1997 in Danimarca, e tesserato per il Genk. Maehele è nel giro della sua Nazionale Under 21, in cui tra l'altro gioca pure Andersen, e ingolosisce anche a causa per la sua situazione contrattuale. Il suo accordo con il Genk scadrà infatti a giugno 2020, cosa che consentirebbe alla Samp di acquistarlo ad un prezzo decisamente ribassato.