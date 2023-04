La Sampdoria sta affrontando una stagione complicatissima, dal punto di vista dei risultati e dei conti. Ad appesantire il bilancio blucerchiato è (anche) il monte ingaggi, assolutamente non in linea con quanto raccolto sul campo dai giocatori. I blucerchiati infatti, nonostante l'ultimo posto in classifica, vantano un monte ingaggi lordo di 33 milioni di euro, nonostante il taglio di gennaio.



La 'colpa' è di quei contratti sottoscritti in passato, oggi completamente fuori parametro, come Murillo, Gabbiadini e Audero, tutti sopra il milione, alla pari del neo arrivo Djuricic. Basti pensare che il Lecce ha un monte ingaggi che ammonta a meno della metà di quello della Sampdoria (arriva a 16 milioni). Anche Cremonese, Spezia, Empoli, Verona e Udinese vantano tutte un costo del lavoro inferiore alla Sampdoria, che pure è dietro a tutte queste società in classifica.



Oltretutto, la retrocessione non modificherà il monte ingaggi: Il Secolo XIX racconta come Ferrero, per scaramanzia, non abbia mai inserito nei contratti una clausola che prevedea una diminuzione del salario in caso di retrocessione, clausola che invece è presente nei contratti firmati da gennaio in poi.