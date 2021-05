Il mercato della Sampdoria per quanto riguarda le uscite sarà presumibilmente incentrato su un paio di nomi. Tra essi, senza ombra di dubbio, figura Mikkel Damsgaard, già estremamente chiacchierato e seguito da numerosi club.



Tra essi, racconta Tuttosport, si è aggiunto con prepotenza la Roma, soprattutto in seguito all'annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore. Damsgaard ha estimatori in Italia, con Juve e Inter in prima fila, ma soprattutto all'estero, tra Bundesliga e Premier. L'arrivo dello Special One nella Capitale, però, potrebbe aumentare le chance giallorosse.



Infatti Mourinho aveva già pressato a suo tempo la dirigenza del Tottenham per acquistare il giocatore. Per Damsgaard, aggiunge il quotidiano, la valutazione blucerchiata è almeno di 20 milioni di euro.