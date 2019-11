Non è un momento troppo positivo per il difensore della Sampdoria Jeison Murillo. Il centrale ex Inter era arrivato in estate come sostituto di Andersen, ed era stato pagato parecchio dai blucerchiati. Un inizio balbettante e alcuni errori tecnici hanno però complicato la sua esperienza a Genova, relegandolo in panchina nelle ultime tre partite.



Murillo però non sembra essersi scoraggiato, anche perchè recentemente è arrivata la convocazione da parte della sua Nazionale. Proprio dal ritiro della Colombia il difensore ha analizzato il suo momento: "Punto ad ottenere continuità in un campionato in cui ho già giocato, che conosco e che mi piace molto" ha detto il giocatore, come riporta Sampnews24.



"Ho giocato praticamente quasi tutte le partite, le cose non stanno andando come speravamo ma il cambio di guida tecnica ha dato una svolta positiva" ha aggiunto poi Murillo "e i risultati stanno migliorando".