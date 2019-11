Jeison Murillo sta vivendo un momento sicuramente complicato alla Sampdoria. L'inizio di stagione è coinciso con alcune prestazioni non all'altezza, condite da parecchi errori che ne hanno condizionato l'andamento. L'arrivo di Ranieri non ha cambiato di molto l'andazzo: nelle ultime tre partite, il colombiano è rimasto in panchina, sostituito (bene) da Alex Ferrari.



In particolare, l'ultima gara vista da fuori è stata particolarmente dolorosa per Murillo. Dalla Colombia, scrive Il Secolo XIX, erano infatti arrivati i suoi fratelli, per assistere alla sfida con l'Atalanta. La famiglia Murillo si è accomodata in tribuna, ma è rimasta a bocca asciutta: il difensore ex Inter non è sceso in campo neppure per un minuto domenica. Una piccola 'consolazione' è stata però rappresentata dalla chiamata in Nazionale, dove Murillo spera di potersi mettere in mostra.