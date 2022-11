Il futuro di Jeison Murillo alla Sampdoria è sempre stato piuttosto complesso. I numerosi prestiti sembravano destinati a proseguire anche quest'estate, ma alla fine il centrale colombiano è rimasto a Genova, proseguendo la sua esperienza con la maglia blucerchiata nonostante un rapporto non idilliaco con Giampaolo, che pure lo ha utilizzato molto spesso in campionato.



Adesso Murillo sembra aver scalato anche le gerarchie con Stankovic, e la Sampdoria gli ha fatto firmare un nuovo contratto fino al 2025, con ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro e spalmato su più anni. Però, nell'accordo è stata inserita una clausola che permetterà a Murillo di liberarsi a fronte del pagamento di una penale già a giugno. Per questo motivo, in Colombia parecchi media locali non escludono una sua partenza al termine della stagione: il futuro dipenderà sia dalla situazione economica della Samp, che dalle ambizioni del calciatore ex Inter.