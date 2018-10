'Location' migliore per festeggiare la 100° presenza in Serie A probabilmente non c'era: farlo alla Scala del Calcio, San Siro, contro il Milan per Nicola Murru è realmente un sogno. Il terzino sinistro della Sampdoria è il terzo nella rosa blucerchiata a raggiungere la tripla cifra in questa stagione, dopo Caprari e Ramirez (senza contare Barreto, che ha fatto 100 solo con la maglia blucerchiata).



Murru esordì giovanissimo con la maglia del Cagliari, a 17 anni e 1 giorno, durante una gara contro il Chievo."Normale ripensare alla prima volta, a quei 5 minuti a Verona al posto di Biondini" ha raccontato a Il Secolo XIX, "purtroppo in occasione di una sconfitta. La 100° in Serie A è un dato, seppur parziale, che mi riempie di orgoglio. Mi sembra giusto in questo momento ringraziare chi mi ha dato fiducia. Innanzitutto il Cagliari che mi ha tenuto a battesimo e poi la Sampdoria che mi sta facendo crescere".



Tra gli allenatori avuti, due in particolare meritano una menzione: "Ho sempre detto che Lopez è stato il primo tecnico a farmi giocare con continuità, mentre con Giampaolo sono cresciuto e sto imparando a interpretare il mio ruolo in un contesto tattico diverso". Comunque, fare a 100 a San Siro non è male: "Beh, intanto speriamo di giocare" si schernisce Murru. Il difensore sardo però ha ancora un obiettivo: "Il gol. Ma prima o poi..." conclude il laterale.