Nicola Murru, terzino della Sampdoria, ha parlato a sampdorianews.net del proprio futuro e del possibile primo gol.



SUL PRIMO GOL - "Ho voglia di realizzare il mio primo goal per la Samp, però spero che non dipenda da un mio goal la salvezza della squadra, vorrei tanto che arrivasse serenamente prima e magari io potrò festeggiare una rete, con maggiore leggerezza, prima della fine della stagione".



IN ESTATE VICINO A ROMA E FIORENTINA? - "A parte il fatto che a me quest'estate non ha chiamato davvero nessuno, sono legato alla Samp da un lungo contratto, fino al 2022, e qui, come ho sempre detto, sto bene. Quindi non vedo problemi da parte mia".