Tra i giocatori che potrebbero lasciare Genova in questa sessione di mercato c'è anche l'ex terzino del Cagliari Nicola Murru. Il difensore sardo, cresciuto da Giampaolo, nel finale di stagione si è ritrovato scavalcato nelle gerarchie della Sampdoria da Augello, e potrebbe quindi essere sacrificato all'altare di bilancio.



Nei giorni scorsi Murru era stato accostato al Torino, almeno sino alla smentita dello stesso Giampaolo. In realtà negli ultimi tempi il suo agente Alessandro Lucci starebbe sfruttando i suoi numerosi contatti all'estero, e in particolare in Premier League, per sondare il mercato inglese in ottica cessione. Il procuratore starebbe ventilando ad alcun società la possibilità di imbastire una trattativa con la Samp per il laterale classe '94, che potrebbe lasciare il Doria dopo tre stagioni.