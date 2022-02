Una gerarchia che sembrava ormai cristallizzata, in casa Sampdoria, era quella sulla fascia sinistra, dove il terzino Tommaso Augello ormai da un paio di stagioni era titolare inamovibile. Anche in questo campionato, l'ex Spezia sembrava aver scavalcato Nicola Murru, ma l'arrivo di Giampaolo sulla panchina blucerchiata potrebbe aver cambiato i rapporti di forza.



Secondo La Gazzetta dello Sport Murru gode della totale fiducia di Giampaolo, e il recente calo nella prestazioni di Augello potrebbe sovvertire l'ordine sulla sinistra. Murru è subentrato soltanto con lo Spezia, da quando Giampaolo siede sulla panchina doriana, le altre gare le ha giocate tutte da titolare. All'allenatore piace il modo in cui Murru pressa, corre, spinge e soprattutto il fatto che sia già in possesso delle famose 'conoscenze', quelle che Giampaolo vuole instillare in tutti i suoi nuovi giocatori.