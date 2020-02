Sampdoria-Napoli (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Sky Sport) è il posticipo che chiude la 22esima giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Ranieri deve fare a meno dello squalificato Bereszynski, oltre agli indisponibili Ferrari e Depaoli sempre in difesa. In attacco spazio alla coppia di ex formata da Quagliarella e Gabbiadini. Dall'altra parte Gattuso non può contare sui terzini infortunati Malcuit e Ghoulam. Si rivedono Mertens e Koulibaly, in panchina con il nuovo acquisto Politano e gli influenzati Demme e Fabian Ruiz.



PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Arbitro: La Penna.