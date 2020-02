Sampdoria-Napoli è stata una partita particolarmente succosa per lo spettacolo offerto sul campo dalle due squadre. La gara tra i blucerchiati e i campani, però, era particolarmente importante anche in chiave Nazionale. A testimoniarlo c'è la presenza sugli spalti di un certo Roberto Mancini.



L'attuale C.T. degli azzurri era accompagnato da un altro ex doriano discretamente importante nella storia del club genovese, ossia Attilio Lombardo, membro dello staff del Mancio. Tanti i giocatori sotto osservazione per l'ex numero 10 blucerchiato, partendo da Meret e Insigne per arrivare sino a Di Lorenzo.