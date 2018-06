La Sampdoria nella scorsa stagione ha visto sfumare i suoi sogni europei a causa di un finale di campionato scialbo, dopo un girone di andata strepitoso giocato a ritmi altissimi. I tifosi blucerchiati logicamente non hanno gradito molto la mancanza di stimoli degli uomini d Giampaolo, tanto che nel corso dell'ultima partita casalinga hanno esposto uno strisicone piuttosto eloquente in merito: "Il prossimo anno credeteci, come quest'anno ci abbiamo creduto noi" recitava il messaggio esposto in Sud. Anche la dirigenza doriana deve aver sviluppato un pensiero simile. E per correre ai ripari, ha pensato ad uno stratagemma molto particolare.



In quasi tutti i contratti dei giocatori sono inseriti bonus legati al piazzamento in campionato, o a determinati obiettivi personali. La Samp però è andata oltre, e ha deciso di fornire ulteriori stimoli ai nuovi arrivati proponendo dei benefit legati ai punti. Il concetto è piuttosto semplice. Più punti si fanno, più soldi si guadagnano.L'obiettivo, scrive Il Secolo XIX, è evitare prestazioni come quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo, quando la Samp si giocava l'Europa e non riuscì mai a concludere verso la porta neroverde.



Il problema però è che per il momento il nuovo bonus è stato inserito soltanto nei contratti firmati di recente. Lo hanno quindi Omar Colley, Edgar Barreto (che ha recentemente prolungato il suo vecchio contratto con la Samp) e lo avrebbe avuto Berisha se avesse firmato la proposta blucerchiata.