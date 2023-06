Resta molto confusa, in casa Sampdoria, la situazione legata al direttore sportivo. I nomi che circolano sono quelli del dirigente della Juventus Matteo Tognozzi in primis, ma anche di Giraldi, ex uomo dei Pozzo, o di una conferma di Mattia Baldini, direttore sportivo dell'ultima parte di stagione blucerchiata.



Molto, secondo Il Secolo XIX, dipenderà anche dalla figura che vorranno Radrizzani e Manfredi come ds. Stando al quotidiano si va verso una specializzazione e divisione sempre più accurata delle varie cariche societarie. Il collante dovrebbe essere l'ex difensore della Juve Nicola Legrottaglie, nella carica di direttore tecnico. A proposito di Juve, dai bianconeri potrebbe arrivare anche il nuovo responsabile dello scouting blucerchiato: viene fatto il nome di Lorenzo Giani, già in orbita Paratici.