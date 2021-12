Nulla di fatto nell'Assemblea degli azionisti della Sampdoria, riunitasi stamattina in forma straordinaria negli uffici del trustee Gianluca Vidal, dalla quale sarebbe dovuto emergere il nuovo consiglio di amministrazione e, forse, anche il nuovo presidente. L'Assemblea si riunirà nuovamente il 27 dicembre, il comunicato:



L’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a. si è riunita oggi, in seconda convocazione, per deliberare sulle materie all’ordine del giorno. L’assemblea si è aperta con la partecipazione dell’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l., dei consiglieri ad oggi in prorogatio, signori Enrico Castanini, Paolo Fiorentino, Giuseppe Profiti, Gianluca Vidal, e dell’intero collegio sindacale, nelle persone dei signori Marcello Pollio (presidente), Antonio Cattaneo, Massimiliano Quercio (sindaci). La votazione non si è avuta in quanto l’assemblea ha inteso aggiornarsi a lunedì 27 dicembre per alcuni aspetti tecnico-organizzativi oggetto di approfondimento.