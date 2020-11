La presenza di un eccellente crossatore come Antonio Candreva ha portato in dote alla Sampdoria una statistica curiosa. I blucerchiati sono infatti la squadra che ad oggi ha segnato più gol di testa in Serie A. Abbastanza paradossale, se si pensa che al Doria manca proprio il centravanti d'area, ma le marcature griffate da Thorsby (due), Quagliarella e Colley derivano da una ritrovata verve sul colpo di testa.



La statistica, sottolinea Il Secolo XIX, deriva probabilmente dai centimetri messi in campo dalla Samp grazie ai vari Colley, Ramirez, Thorsby, Ekdal e Yoshida, ma pure dalla precisione nel traversone degli esterni. In questo senso, l'innesto di Candreva e Verre ha sicuramente aumentato il potenziale.



Per continuare su questa falsariga, però, c'è bisogno dei cross di Candreva da una parte e di Jankto o Damsgaard dall'altra, a seconda del giocatore impiegato tra il ceco e il danese. A proposito di Candreva, c'è un'altra statistica interessante in merito all'ex Inter: si tratta del miglior assist-man in Serie A dell'ultimo decennio. Dal 2009/2010 a oggi ha servito ben 59 assist, uno in più del secondo in classifica, Insigne.