Enrico Nicolini, oltre ad essere un ex giocatore della Sampdoria, è anche un amico di lunga data di Claudio Ranieri. Spesso il 'Netzer di Quezzi' ha difeso l'allenatore blucerchiato dalle critiche, e lo ha fatto anche in seguito alla partita di ieri. Anzi, secondo Nicolini il rapporto tra Ranieri e la Sampdoria è ormai compromesso dalle rimostranze dei tifosi: "Ranieri ormai intorno a sè ha terra bruciata, qualsiasi cosa faccia viene usata contro di lui: se i cambi lì fa troppo presto, troppo tardi…Aldilà dell’amicizia, io sono sempre dalla parte degli allenatori perché conosco le difficoltà in cui lavorano" ha detto a Primocanale.



"Lui resterebbe volentieri, l’ho già detto più di una volta. La società sarebbe anche intenzionata a riconfermarlo, magari con una riduzione dell’ingaggio e penso che da questo punto di vista Ranieri non avrebbe problemi a ridurselo. Però c’è una brutta aria, oggi (ieri ndr) sentivo i commenti all’intervallo: ma Ranieri deve andare deve andar via. Adesso non va più bene manco vincere, se dovessi dargli un consiglio gli direi 'Cla fai quello che hai fatto sino adesso, cioè bene, e saluti tutti con classe come sai fare' ".