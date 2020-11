Fino a poche ore fa, si pensava che il peso dell'attacco della Sampdoria per la partita con il Genoa sarebbe stato affidato a uno degli uomini derby per eccellenza, ossia Manolo Gabbiadini. La punta blucerchiata non gioca dal 26 settembre, esattamente due mesi fa, e in stagione ha disputato soltanto i 6 minuti di Benevento, ma domenica è rientrato tra i convocati, e si ipotizzava un suo impiego già oggi.



Le indicazioni rilasciate in conferenza stampa da Ranieri, però, vanno in tutt'altra direzione: "Titolare ancora no, si sta allenando, sta facendo dei carichi ​di lavoro differenziato da quelli che fa la prima squadra ma si allena molto con il gruppo. E' logico - prosegue Ranieri - che gli devo dare un po' più di riposo perché la paura è quella di caricarlo troppo sul pube".



In Coppa quindi Ranieri potrebbe dare spazio dal primo minuto a La Gumina, tenendo un occhio pure al campionato e alla partita con il Torino. Di fianco all'attaccane ex Empoli potrebbe sistemarsi Valerio Verre, con Gabbiadini impegnato a partia in corso.