Nessun giorno di riposo per la Sampdoria ultima in classifica e sconfitta a Bologna. Complice anche il turno infrasettimanale, che mercoledì vedrà i blucerchiati opposti al Lecce, la formazione di Claudio Ranieri tornerà subito in campo. Appuntamento questa mattina al Mugnaini per il Doria, con la squadra che tenterà di ricompattarsi in vista di una sfida delicatissima.



Da valutare ancora le condizioni di Linetty, out già da parecchio tempo e che però ha completato il suo programma di recupero, ma pure quelle di Maroni. Il Doria spera anche di avere al meglio Depaoli, che nella scorsa settimana non stava benissimo e che ieri ha lasciato il posto in avvio di gara a Leris, salvo poi entrare in campo nella ripresa. Sarà monitorato anche Quagliarella, apparso piuttosto stanco al Dall'Ara, e pure Ekdal che da quando è tornato dalla nazionale ha alcune noie fisiche.